"Ho chiarito al presidente Biden la determinazione di Israele a conseguire tutti gli obiettivi della guerra e a garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per noi".Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu aggiungendo che dopo l'eliminazione di Hamas non ci sarà "a Gaza nessuno che finanzi o educhi al terrorismo o invii terroristi", ragion per cui "deve essere smilitarizzata e restare sotto pieno controllo di sicurezza israeliano".