Non c'è una data specifica per la conclusione della cosiddetta "operazione militare speciale" della Russia in Ucraina. Lo ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, in un'intervista ai media iraniani. Avrà fine, continua Peskov riferendosi all'operazione militare, quando "tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti".