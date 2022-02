"I cittadini europei stanno con l’Ucraina e si aspettano che facciamo di più di fronte a questa aggressione ingiustificata".

Sono le parole di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, oggi in un colloquio con La Stampa.

"Possiamo fare ancora di più. L’Unione europea si è mossa rapidamente per adottare sanzioni in risposta a questa invasione illegittima della Russia in Ucraina. Abbiamo già adottato due pacchetti disanzioni massicce, pesanti e senza precedenti" spiega Metsola.

"Il Parlamento europeo è stato molto chiaro nel sostenere misure di ulteriore portata, inclusa l’esclusione della Russia dal sistema Swift. Considerando la situazione grave e disperata in Ucraina, nulla dovrebbe essere escluso dal tavolo. Ma so che il sostegno per queste misure sta crescendo" aggiunge.

"L'unità dell’Unione europea è stata esemplare e solida. Sono fiduciosa che durerà. Siamo tutti dalla stessa parte, quella dell’Ucraina. Questa invasione avrà un costo straordinario per Putin" sottolinea.

"Dovremmo adottare una forte risoluzione a sostegno dell’Ucraina e delle misure già adottate dall’Unione. Per il Parlamento sarà inoltre l’occasione per esprimere le nostre aspettative nei confronti degli Stati membri, tra cui per esempio la richiesta di escludere la Russia dal sistema Swift" conclude.