"Mi vergogno di dirlo, ma il ruolo di Minsk è stato attivo. Il regime, che usa il nostro Paese come un suo terreno, ha dato alla Russia spazio, infrastrutture e aiuto militare. La responsabilità è di Lukashenko: la nostra gente non vuole questi eventi. Ma lui è in debito con Putin per il sostegno nella repressione dei nostri movimenti, e così gli dà la nostra terra praticamente in affitto. Lukashenko non può difendere più la sovranità del nostro Paese".

È quanto racconta in un’intervista al Corriere della Sera, l’attivista e dissidente bielorusso Svetlana Tikhanovskaja.

"Sui media ufficiali non c’è una parola. Nessuno saprebbe della passerella dei tank russi, dei caccia in volo, se non fosse per i media alternativi in esilio - spiega. Quando c’è stata la rivolta di Maidan, nel 2013, molti di noi sono andati ad aiutare. Ma ora le frontiere sono chiuse. Temo che nel mondo noi bielorussi siamo sempre più ritenuti conniventi con il regime".

"Le sanzioni? Penso che i dittatori agiscano in questo modo motivati da un senso di impunità: credono che i Paesi europei e gli Stati Uniti non saranno in grado di imporre sanzioni severe, perché le economie sono troppo interdipendenti. E sanno che nei vostri Paesi democratici, dove la vita è meravigliosa, nessuno accetterebbe una guerra vera. Ma penso che sia giunta l’ora che la democrazia mostri i denti" conclude.