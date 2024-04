Il governo israeliano ha intenzione di smantellare l'Unwra, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi, fuori da Gaza. La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico "The Guardian".

La proposta, che è stata presentata dal capo di Stato maggiore israeliano, generale Herzi Halevi, ai funzionari delle Nazioni Unite in visita in Israele, prevede il trasferimento del personale dell'Unwra in un’agenzia sostitutiva per effettuare le consegne di aiuti umanitari da inviare nell'exclave palestinese.

Il progetto messo a punto da Israele dispone il trasferimenti di circa 400 dipendenti dell'Unwra che sarebbero ricollocati in un’altra agenzia dell'Onu come il Programma alimentare mondiale, con sede a Roma, o una nuova organizzazione creata per far fronte all'emergenza umanitaria a Gaza.

“L’Unrwa è stata sistematicamente esclusa dalle conversazioni relative al coordinamento degli aiuti umanitari a Gaza”. E' quanto affermato dalla direttrice delle relazioni esterne dell’organizzazione, Tamara Alrifai.

Secondo quanto riferito da alcuni funzionari delle Nazioni Unite interpellati dal quotidiano inglese, Israele starebbe tentando di mettere in cattiva luce l'Onu,, attraverso l'accusa infamante di non voler cooperare in caso di carestia nella Striscia.