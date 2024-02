Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'operazione delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) a Rafah, nel sud della Strisica di Gaza al cinfine con l'Egitto,dovrà essere completata entro l'inizio del Ramadan il 10 marzo, come riferito da un funzionario israeliano alla CNN. Netanyahu ha ordinato ai militari di pianificare l'evacuazione della popolazione da Rafah stimata in 1,3 milioni di persone molte delle quali sfollate da altre parti di Gaza, secondo le Nazioni Unite.

In attesa dell'inizio delle operaizoni militari israeliane in quel quadrante, le Nazioni Unite esprimono tutta la loro preoccupazione per la sorte dei civili nella città. IL Sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza Martin Griffiths ha avvertito che la popolazione palestinese non ha più alcun posto dove andare a Gaza.