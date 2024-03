La delegazione israeliana a Doha ha accettato una proposta di compromesso presenta dagli Stati Uniti che prevede la liberazione degli ostaggi israeliani nella Striscia in cambio e di prigionieri palestinesi detenuti in Israele.

Ma da parte di Hamas filtra insoddisfazione per la soluzione avanzata da Washington "Non si fa cenno al cessate il fuoco e al ritiro dalla Striscia". Lo scrive Maariv,riportando informazioni divulgate dalla rete televisiva Al-Arabiya. Per i vertici politici di Hamas: "Israele non ha fatto riferimento al cessate il fuoco e al ritiro delle forze da Gaza. Le nostre richieste erano realistiche, ma non c'è una volontà di Israele di raggiungere un accordo. Noi vogliamo un meccanismo chiaro e reale per un cessate il fuoco e per il rientro degli sfollati", riporta il quotidiano israeliano.