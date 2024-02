SEnza il riconoscimento dello stato palestinese non possono esserci relazioni diplomatiche tra l'Arabia saudita e Israele. E' quanto dichiarato dal MInistero degli Esteri saudita in un comunicato stampa, a conferma della posizione del Regno di Saud nel pieno riconoscimento della causa palestinese.

“Il Regno dell’Arabia Saudita ha detto all’amministrazione statunitense che non ci saranno relazioni diplomatiche con Israele, a meno che non venga riconosciuto uno Stato palestinese indipendente, entro i confini del 1967, con Gerusalemme est come capitale, termini l’aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza e tutto il personale dell’esercito di occupazione israeliano si ritiri da Gaza”, riporta la dichiarazione.

Riad ha invitato i "membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu, che non hanno ancora riconosciuto lo Stato palestinese, ad accelerare il riconoscimento dello Stato palestinese entro i confini del 1967 con Gerusalemme est come capitale, affinché il popolo palestinese possa realizzare i propri diritti legittimi e raggiungere una pace globale e giusta per tutti”.