La Resistenza Islamica in Iraq ha annunciato di essere responsabile dell'ultimo assalto alla base siriana di Al-Shaddadi, dove si trovano truppe americane. L'offensiva è stata eseguita mediante un lancio di missili, con dichiarazioni che indicano il successo nell'aver raggiunto l'obiettivo. Finora, non ci sono state reazioni immediate da parte dell'esercito degli Stati Uniti riguardo a questa dichiarazione. Questo attacco segue un'azione militare di rappresaglia degli Stati Uniti in Iraq, in risposta a un attacco con droni su una base a Erbil che ha causato ferite a tre membri del personale americano, uno dei quali in condizioni critiche.

Gli Stati Uniti hanno indicato come bersaglio il gruppo sciita armato Kataib Hezbollah. Tuttavia, le autorità irachene hanno riferito che un loro militare è stato ucciso e civili sono rimasti feriti nell'azione. Il governo iracheno ha espresso una forte condanna degli attacchi statunitensi, descrivendoli come "una violazione inaccettabile della sovranità irachena".