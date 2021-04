"Il Green Pass europeo non è solo un passaporto vaccinale, è anche un passaporto per il test negativo, è anche il passaporto di chi ha avuto la malattia e quindi è dichiarato immune. Dà la possibilità, da giugno in poi, di girare in Europa dimostrando di esser stato vaccinato da una parte, di avere un test negativo se una persona non si è ancora vaccinata o non si vuole vaccinare oppure che ha avuto la malattia e che è uscito da questa malattia negli ultimi 6 mesi. In un Paese come l'Italia, dove il turismo è una delle componenti essenziali della ripresa economica, in vista dell'estate avere una possibilità che garantisca ai cittadini europei di girare l'Europa, senza dover fare le quarantene e i tamponi, credo sia una spinta importante per far ripartire il turismo in Italia e in tutta Europa". Lo afferma l'eurodeputato di Italia Viva, Nicola Danti.