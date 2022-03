L'intelligence britannica ha spiegato, nel suo rapporto quotidiano, come il Cremlino ''finora non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi iniziali'' ed è stato "sorpreso dalla portata e dalla ferocia della resistenza ucraina". Le forze armate russe sono state costrette a cambiare la loro strategia e a optare per quella di logoramento. "E' probabile che ciò comporti l'uso indiscriminato della potenza di fuoco con conseguente aumento delle vittime civili, distruzione delle infrastrutture ucraine e intensificazione della crisi umanitaria", riferisce il rapporto di intelligence.