"Ogni tanto si leggono articoli prevenuti nei confronti del governo Meloni, che dovrebbe seguire questo o quel modello internazionale. Qualcuno ha anche detto che la Meloni dovrebbe imitare Macron. Diamo uno sguardo al mondo. Nella mitica Silicon Valley americana le banche falliscono. Nella Svizzera, famosa per gli istituti di credito, oltre che per la cioccolata e le mucche, va al disastro il Credit Suisse, un tempo simbolo di certezza, oggi sparito. In Germania si rischia la paralisi dei trasporti con uno sciopero che dovrebbe riguardare tutto il settore. In Inghilterra il capo del governo si illude di poter risolvere il problema dell'immigrazione con un ponte aereo diretto verso il Ruanda, vedremo se riuscirà mai ad attuarlo. In Francia c'è una sorta di guerra civile. Incendi nelle città e nelle campagne, un disastro per Macron. Giusto riformare le pensioni, ma bisogna saperlo fare senza far finire a ferro e fuoco il proprio Paese. E qualcuno ha da ridire sul governo italiano che sta gestendo con saggezza mille e mille problemi? Quando leggo certi articoli non posso che meravigliarmi per la dose di pregiudizio e di malafede che li caratterizza. Più che imitare noi Macron, la Silicon Valley, l'Inghilterra e la Germania, dovrebbero gli altri imitare il buon senso italiano. E per quanto riguarda l'immigrazione, il Fondo Monetario Internazionale e le Istituzioni europee intervengano in Tunisia prima di vedere quel Paese precipitare nelle mani dei fondamentalisti. Poi non dicano che non li avevamo avvisati". Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).