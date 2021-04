La maggior parte dei pazienti del Covid-19 ricoverati nell'ospedale universitario di Tokyo in marzo era stato contagiato dalla variante E484K, detta comunemente Eek: si tratta di 10 pazienti su 14, pari al 70%. La notizia è stata diffusa dall'emittente pubblica giapponese, NHK e riportata dall'agenzia Reuters. La notizia desta un qualche allarme in Giappone soprattutto per il fatto che tale variante risulta piuttosto resistente ai vaccini.