Il Fondo monetario internazionale (FMI) è attualmente "molto vicino" alla conclusione di un accordo di prestito con l'Egitto, secondo quanto dichiarato dalla direttrice del Fondo, Kristalina Georgieva, durante una conferenza stampa a Washington. Georgieva ha aggiunto: "Potremmo aver bisogno di un po' più di tempo. Stiamo percorrendo l'ultimo tratto e stiamo lavorando sui dettagli dell'attuazione. Entrambe le parti, noi e gli egiziani, vogliamo che ciò avvenga nel modo giusto".

A causa della guerra in corso a Gaza, il FMI ha deciso di continuare con un accordo di prestito ampliato, nonostante la sospensione degli esborsi di un precedente prestito di 3 miliardi di dollari. Lo scorso anno, l'istituzione finanziaria internazionale ha interrotto i pagamenti poiché il Cairo non ha soddisfatto le condizioni per passare a un tasso di cambio flessibile e ridurre l'impronta dello Stato e delle Forze armate nell'economia. Georgieva ha commentato: "Siamo molto preoccupati" per i paesi che "confinano con l'epicentro" della guerra a Gaza. Ha anche spiegato che il gap finanziario dell'Egitto è aumentato, poiché stanno perdendo entrate dal Canale di Suez.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) in Egitto e le autorità del Cairo hanno compiuto "eccellenti progressi" nelle discussioni finalizzate al completamento della prima e della seconda revisione del programma di riforme sostenuto dall'Extended Fund Facility (Eff) dell’FMI. Ivanna Vladkova Hollar, responsabile della missione, ha dichiarato: "Sono stati concordati i principali elementi politici del programma. Le autorità egiziane hanno espresso un forte impegno ad agire tempestivamente su tutti gli aspetti critici del programma di riforma economica dell’Egitto".

Il ciclo di colloqui, avviato il 17 gennaio, è stato concluso ieri, e Hollar ha precisato che le discussioni continueranno da remoto per finalizzare il Memorandum di politiche economiche e finanziarie. Si sta anche lavorando per identificare l'entità del sostegno aggiuntivo da parte dell'FMI e di altri partner di sviluppo bilaterali e multilaterali, necessario per affrontare l'aumento del deficit di finanziamento dell'Egitto nel contesto dei recenti shock. Le parti hanno sottolineato "l'importanza di rafforzare la spesa sociale per proteggere i gruppi vulnerabili" e garantire condizioni di vita adeguate alle famiglie a basso e medio reddito colpite dall'aumento dei prezzi.

Nella giornata di ieri, la Banca centrale dell'Egitto ha deciso di incrementare i tassi di interesse del 2%, portandoli al 21,25% per i depositi e al 22,25% per i prestiti. Questa mossa è stata seguita dalla pubblicazione di una direttiva alle banche il giorno precedente, che ha stabilito un limite massimo giornaliero di 150.000 sterline egiziane (circa 5.000 euro) per i prelievi da singoli conti o da tutti i conti di un cliente. La Banca centrale ha comunicato in modo categorico alle istituzioni finanziarie egiziane che questo limite si applica a prelievi in contanti o tramite assegni, senza eccezioni. Inoltre, le banche sono obbligate a informare preventivamente la Banca centrale nei casi in cui i clienti richiedano prelievi superiori a tale importo. Solo ottenendo l'autorizzazione in anticipo, le banche possono procedere con l'erogazione dei fondi.

Conseguentemente alle dichiarazioni di Georgieva, una fonte governativa egiziana ha informato le emittenti saudite "Al Arabiya" e "Al Hadath" che il potenziale accordo tra l'Egitto e il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede una "rapida svalutazione" della sterlina egiziana e un aumento del programma di finanziamento dell'organismo internazionale da 3 a 7 miliardi di dollari o più, oltre a un'estensione della sua durata. La caratteristica chiave dell'accordo è la veloce svalutazione della sterlina egiziana, mirata a ridurre la disparità tra i tassi ufficiali e quelli del mercato parallelo della sterlina rispetto al dollaro USA. Questo accordo sarà sottoposto alle autorità egiziane per la revisione.

Contemporaneamente, fonti governative citate dal quotidiano egiziano "Al Borsa" hanno riferito che le autorità egiziane e la missione dell'FMI in Egitto hanno concordato di implementare un sistema di tassi di cambio gestiti, anziché liberalizzare completamente il tasso di cambio della sterlina rispetto alle altre valute. Secondo la fonte, si prevede che gli aggiustamenti al tasso di cambio possano verificarsi nel breve periodo.