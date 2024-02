In un discorso di fronte al parlamento, la Presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, ha denunciato le intenzioni russe di costruire una base navale nella regione separatista dell’Abkhazia, alterando la sicurezza nel Mar Nero.“Il piano della Russia di trasformare il porto di Ochamchira nella sua base navale mira a spostare il confronto nel Mar Nero, nelle nostre acque territoriali, e a creare una minaccia alla prospettiva strategica del Mar Nero”, ha detto la presidente. Zurabishvili – che si è ripetutamente scontrata con il governo georgiano accusandolo di essere troppo vicino a Mosca – ha anche avvertito che la Russia ha “iniziato nuovi attacchi nella sua guerra ibrida contro la Georgia”, ha affermato Zurabishvili.

Lo scorso ottobre, durante una fase di intensificazione degli attacchi dell'Ucraina alla flotta di Mosca nel Mar Nero, il leader separatista dell'Abkhazia, Aslan Bzhania, aveva annunciato la firma di un accordo con la Russia per l'installazione di una base navale russa nella città di Ochamchira sul Mar Nero, prevista per un futuro prossimo.

Salome Zurabishvili, la cui posizione ricopre principalmente un ruolo cerimoniale, si è sempre schierata a favore dell'Ucraina sin dall'invasione russa nel febbraio 2022. Ochamchira, situata vicino alla località chiave della Georgia, Anaklia, è una città sul Mar Nero che dal 2009 funge da base per le navi di pattugliamento russe nell'area. Tuttavia, il porto di Ochamchira è troppo poco profondo per ospitare navi di grandi dimensioni, e la sua trasformazione in una base navale significativa richiederebbe una massiccia ristrutturazione delle infrastrutture obsolete.

Secondo quanto riportato dai servizi di intelligence della difesa ucraina a ottobre, la Russia è attivamente impegnata nella "ricostruzione dell'infrastruttura portuale di Ochamchira" per consentire l'attracco di navi da guerra russe. Nonostante lo stallo della controffensiva sulla terraferma, l'Ucraina ha ottenuto successi significativi nella lotta contro la Russia nel Mar Nero, affondando diverse navi da guerra russe e mantenendo un corridoio di esportazione per le navi commerciali lungo la sua costa meridionale.Nel corso del 2023 l'Ucraina ha colpito il quartier generale della flotta russa del Mar Nero con un attacco missilistico nella penisola annessa di Crimea, infliggendo un duro colpo a Mosca.