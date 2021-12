Dal prossimo anno in Inghilterra i tifosi che pubblicheranno messaggi razzisti rischieranno un Daspo fino a dieci anni per tutte le partite di calcio. Lo ha reso noto la segretaria agli Affari Interni britannici, Priti Patel.

“Il razzismo è inaccettabile e per troppo tempo il calcio è stato macchiato da questo vergognoso pregiudizio” ha detto Patel, aggiungendo che “i responsabili di offese razziste in rete devono essere puniti. Con le modifiche alla legge che sto annunciando faremo in modo che siano tenuti fuori dagli stadi”.