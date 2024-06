"Dopo nove mesi di conflitto la situazione a Rafah, e il bilancio umano, sono inaccettabili. È intollerabile che Israele non apra tutti i punti di passaggio per gli aiuti umanitari, come la comunità internazionale sta chiedendo di rare da diversi mesi". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa a Parigi con il presidente americano Joe Biden, in merito alla situazione a Gaza.