Lo stato d'Israele dovrebbe rimuovere “gli ostacoli e le strettoie” che impediscono il trasferimento degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah, al confine con l’Egitto. Lo ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, oggi al Cairo nel corso di una conferenza stampa con il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry oggi al Cairo.

“L’attacco quotidiano alla dignità umana dei palestinesi sta creando una crisi di credibilità per la comunità internazionale”, ha sottolineato Gutteres spiegando che i palestinesi di Gaza hanno bisogno di una quantità enorme di aiuti umanitari e non solo di “semplici lanci aerei”.

Nella giornata di ieri, il numero uno dell'Onu si è recato in visita presso il lato egiziano del valico di Rafah, dove si trovano i camion carichi di aiuti in attesa di entrare nella Striscia, lanciando un messaggio ad Israele affinché rimuova il blocco definito un “oltraggio morale".

Dura la replica di Tel Aviv che attraverso il ministro degli Esteri Israel Katz, ha criticato le parole di Guterres, colpevole di aver trasformato l’Onu in “un organismo anti-semita e anti-israeliano".

Dal canto suo, Guterres ha esortato ancora Israele a “impegnarsi fermamente” per permettere agli aiuti umanitari di arrivare nell'exclave palestinese in particolare nel nord. “Ciò che sta accadendo nella Striscia non serve a nessuno, colpisce il mondo intero e sfida il diritto internazionale e i principi umanitari", ha aggiunto il Segretario generale delle nazioni Unite, sottolineando che nulla giustifica la “punizione collettiva” degli abitanti di Gaza.

Infine, Guterres ha ribadito la necessità di un “cessate il fuoco umanitario immediato” per alleviare “la sofferenza dei bambini, delle donne e degli uomini palestinesi che lottano per sopravvivere all’incubo di Gaza", aggiungendo che “è esasperante vedere la guerra continuare durante il mese sacro del Ramadan”.