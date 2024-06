"Le notizie da Gaza di un altro massacro di civili sono spaventose. Lo condanniamo con la massima fermezza. Il bagno di sangue deve finire immediatamente. @POTUS Il piano in 3 fasi è la via da seguire per un cessate il fuoco duraturo e per porre fine alle uccisioni".

Lo scrive su X Josep Borrell, Alto rappresentante per gli affari esteri Ue.