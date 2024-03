"Deploriamo l'attuale situazione, ma dobbiamo fare di più di deplorare, come condividiamo entrambi. Dobbiamo agire, la stessa sopravvivenza della popolazione di Gaza è in gioco". Così l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep Borrell, nell'incontro di oggi a Washington con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

Serve un "chiaro accesso umanitario via mare, aria, ma non è sufficiente" sottolinea Borrell, stando alla la trascrizione delle dichiarazioni iniziali fornita dal dipartimento di Stato. La cosa fondamentale, aggiunge Borrell, "è aprire i confini terrestri e continuare a lavorare, o iniziare a lavorare alla soluzione dei due Stati che noi, Usa e Ue, sosteniamo, è l'unica via verso una pace duratura".

Infine Borrell ha sottolineato l'importanza "di un cessate il fuoco duraturo e la liberazione degli ostaggi", stando a un comunicato dell'Unione Europea.