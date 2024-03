"Oggi è fondamentale essere in questa piazza. Perché a Gaza non c'è più tempo. Ringrazio gli organizzatori di aver preso l'iniziativa.

Il fatto che a Rafah, dove siamo appena stati, ci siamo 1500 camion pieni di aiuti per Gaza fermi, bloccati dalle autorità israeliane, è la dimostrazione che non c'è un problema di mancanza di beni, ma è una questione politica. Netanyahu, oltre a bombardare i civili, vuole ridurre la popolazione di Gaza alla fame, in balia di epidemie e malattie di ogni tipo.

Il presidente Biden e gli altri leader internazionali devono imporre il cessate il fuoco e l'ingresso libero di aiuti: lanciarli dal cielo non è la soluzione, è pericoloso e inefficace.

Quanto sta accadendo non ha nulla a che fare con la lotta al terrorismo: è il tentativo di annientare un popolo per impedire il riconoscimento dello Stato di Palestina".

Lo afferma la deputata del PD, Laura Boldrini.