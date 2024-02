"Penserò alle migliaia di bambini uccisi a Gaza per il resto della mia vita". Così il segretario di Stato americano Antony Blinken nel suo incontro di oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, stando a quanto riferito Channel 13. Blinken si è detto "scioccato dal 7 ottobre" e "impegnato per impedire che possa avvenire di nuovo". Tuttavia, aggiunge, "il fatto è che "intere famiglie che non sono collegate ad Hamas vengono colpite".