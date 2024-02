L'obiettivo di espellere i vertici politici del movimento islamista palestinese Hamas residenti in Qatar resta una priorità per gli Stati Uniti che stanno cercando di mettere a punto un piano con Doha. E' quanto riferisce l’emittente saudita “Al Arabiya”.

In Qatar risiedono attualmente il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, il suo vice Khaled Meshal e un esponenete di spicco del movimento che governa a Gaza, Moussa Abu Marzuk. Le indiscrezioni raccolte dalla rete panaraba saudita giungono nel contesto caotico dei nuovi colloqui per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza, dove dal 7 ottobre è in corso un'operazione militare israeliana per annientare i miliziani di Hamas.