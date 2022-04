Attraverso delle Faq rese note per le aziende europee, la Commissione Ue indica le linee guida in merito al pagamento del gas russo che deve avvenire in euro o dollari nonostante il decreto firmato lo scorso 31 marzo da Vladimir Putin, il quale impone il pagamento in rubli delle forniture di gas ai 'Paesi ostili'. "Le società dell'Ue possono chiedere" a Mosca "di adempiere ai propri obblighi contrattuali come previsto prima dell'adozione del decreto, ovvero depositando l'importo dovuto in euro o dollari", chiariscono le Faq.