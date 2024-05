"Soldati provenienti da tutti i settori della società israeliana prestano servizio nell'IDF, come esercito popolare, con una varietà di punti di vista e convinzioni, ma esiste un solo grado di comando superiore: il capo di stato maggiore. Esprimere sostegno all'appello alla ribellione in tempo di guerra e in generale, come nel video pubblicato ieri, danneggia la sicurezza di Israele. Invito il Primo Ministro a condannare in modo chiaro e inequivocabile il video della sedizione e a non nascondersi dietro una lavanderia a gettoni. Questo è ciò che dovrebbe fare l’intera leadership israeliana".

Lo scrive su X Benny Gantz, ministro del gabinetto di guerra israeliano.