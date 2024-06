L'Ucraina spera che verranno prese “decisioni importanti” dalla riunione del G7 che inizia oggi in Puglia. Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio pubblicato sul canale Telegram.

“Oggi si tiene il vertice del G7 in Italia, l’incontro dei nostri maggiori partner. L’Ucraina, la nostra difesa e la stabilità economica saranno tra gli argomenti principali. E ci aspettiamo decisioni importanti oggi”, si legge nel messaggio. Le priorità per Kiev, come spiegato dallo stesso capo di stato ucraino, saranno lo sviluppo dell'aviazione militare con i caccia forniti dagli alleati occidentali e l'accelerazione dell'addestramento dei piloti.

Zelensky ha annunciato anche una serie di incontri bilaterali che terrà nel corso del vertice, incluso quello con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Il leader ucraino discuterà con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, il premier britannico, Rishi Sunak, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la direttrice esecutiva del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva.

Nel suo messaggio, il presidente ucraino ha ricordato che oggi saranno firmati degli accordi bilaterali sulla sicurezza con gli Stati Uniti e il Giappone. “Il documento con gli Stati Uniti sarà senza precedenti", ha aggiunto, ribadendo: “Il popolo ucraino, i nostri combattenti vedono che il G7 è per sempre con l’Ucraina. Siamo grati ai nostri partner per la fiducia in noi e nella nostra vittoria".