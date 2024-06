“In tempi turbolenti il messaggio più forte che possiamo inviare è l’unità”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der leyen, a margine del G7, presieduto dall'Italia, in corso a Borgo Egnazia, in Puglia.

“Oggi il G7 di Bari mostrerà unità”, ha aggiunto. “Unità per la libertà dell’Ucraina”, ha ribadito von der leyen, annunciando: “Lavoriamo per un ulteriore sostegno finanziario”.“Unità per un Medio Oriente pacifico e stabile e il piano in tre fasi. Unità su un Indo-Pacifico libero e aperto”, ha affermato.