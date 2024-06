"Grazie, cara Giorgia Meloni, per la tua calorosa accoglienza nel bellissimo Borgo Egnazia per questo importante incontro del G7. Unità e cooperazione, le nostre risorse più forti". Lo scrive su X Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, pubblicando il video della stretta di mano con la premier Meloni prima dell'inizio del G7 in Puglia.