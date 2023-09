"Il cambiamento climatico è causato dall’uomo, quindi significa che può essere risolto." Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la prima sessione di lavori del G20. “I paesi del G20 da soli rappresentano l’80 per cento delle emissioni di gas serra. L’Africa, d’altro canto, produce meno del 4 per delle emissioni, ma è tra i più colpiti dai cambiamenti climatici. Per affrontare questa sfida, abbiamo bisogno della tecnologia e di finanziamenti”, ha osservato Von der Leyen. “Nell’Unione Europea, il nostro sistema di scambio di quote di emissioni ha contribuito a ridurre le emissioni del 35 per cento, generando oltre 152 miliardi di euro di ricavi dal 2005. Ricavi che utilizziamo per investire in tecnologie verdi e per sostenere i più vulnerabili”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea.

La presidente della commissione europea ha ricordato come “la scienza dice che stiamo per mancare il nostro obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi”, e che pertanto “è assolutamente fondamentale proseguire il nostro percorso”. “Se vogliamo raggiungere l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi, dobbiamo triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030”, ha detto la presidente dell’esecutivo Ue. “Vorrei chiedere di fissare alla Cop 28 un obiettivo globale per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica da raggiungere entro il 2030. Gli obiettivi globali forniranno un punto di riferimento rispetto al quale monitorare i progressi”, ha aggiunto.

Von der leyen ha sottolineato anche come “la Partnership per gli investimenti e le infrastrutture globali (Pgii) abbia contribuito a creare un nuovo approccio. Sono passati due anni da quanto abbiamo lanciato la Partnership – ha detto von der Leyen – una visione congiunta delle principali economie mondiali, per investire nelle infrastrutture di cui i Paesi a basso e medio reddito hanno bisogno. Due anni dopo, altri due progetti su larga scala vedono la luce”,

Il primo progetto, ha spiegato la presidente della Commissione europea, riguarda il collegamento più diretto tra India, Golfo arabico ed Europa. “Un collegamento ferroviario faciliterà gli scambi tra India ed Europa, che saranno più veloci del 40 per cento. Un cavo elettrico e un gasdotto per l’idrogeno pulito potrà promuovere lo scambio di energia pulita tra Asia, Medio Oriente ed Europa e un cavo per la connessione ad alta velocità collegherà alcuni dei più innovativi ecosistemi digitali al mondo, creando opportunità di affari. Si tratta di collegamenti all’avanguardia per il mondo di domani, di un ponte verde e digitale tra continenti e civiltà”, ha concluso.