"Sono lietissimo di incontrarvi oggi, a pochi giorni dalla celebrazione della Festa della Repubblica Italiana, in una delle Ambasciate più prestigiose - e anche più belle - della nostra Rete diplomatica". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando, all'ambasciata d'Italia a Parigi, un gruppo di giovani diplomatici francesi e italiani, attualmente a Parigi nell’ambito di uno scambio di formazione previsto dal Trattato del Quirinale. "Per me è una duplice occasione: conoscervi e celebrare la saldezza dei rapporti tra la Francia e l’Italia, sottolineando il ruolo fondamentale dei giovani diplomatici nella promozione di un dialogo costruttivo tra le Nazioni", ha aggiunto il Capo dello Stato.