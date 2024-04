Il Ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha presentato oggi durante in un incontro a Parigi con il suo omologo, Adolfo Urso, e tedesco, Robert Habeck, una serie di proposte volte a favorire le imprese di medie dimensioni e promuovere la produzione europea.

Una delle principali proposte è quella di raddoppiare la soglia che definisce le piccole e medie imprese (Pmi) da 250 a 500 dipendenti, consentendo così anche alle aziende con un numero maggiore di dipendenti di beneficiare di agevolazioni e di essere esentate da certi obblighi di "reporting" come avviene attualmente per le Pmi. Inoltre, Le Maire ha suggerito di ridefinire il concetto di "preferenza europea", proponendo che il 50% degli appalti pubblici per lavori all'interno dell'Unione Europea venga riservato alla produzione europea. Queste iniziative mirano a sostenere la competitività delle imprese europee e a rafforzare l'integrazione economica all'interno dell'UE.



Il ministro francese ha avanzato l'idea di creare una nuova Comunità europea dell'Intelligenza Artificiale, prendendo spunto dalla Comunità del Carbone e dell'Acciaio che ha segnato l'inizio dell'integrazione europea negli anni '50. Questa proposta mira a unire le risorse e le competenze nell'ambito dell'intelligenza artificiale per incrementare la produttività, contrastando così il divario crescente con gli Stati Uniti.

Le Maire ha ribaditola necessità per l'Europa di delineare una strategia economica chiara per il futuro, volta al mantenimento della competitività delle imprese europee e al benessere dei cittadini, prendendo spunto dal modello degli Stati Uniti che hanno adottato con decisione l'"Inflation Reduction Act" e la Cina “con il suo interventismo governativo molto potente e la produzione di massa di prodotti a prezzi bassi che arrivano poi sul continente europeo, veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici o impianti eolici".

Pertanto, “è nostro dovere” come ministri delle tre economie più forti dell’Ue, Francia, Italia e Germania, che rappresentano il 60% della ricchezza europea, “definire questa strategia economica per il ventunesimo secolo", ha concluso.