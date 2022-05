"Finlandia e Svezia per anni sono stati minacciati dalla Russia per questo accogliamo la loro domanda di adesione alla Nato".

Lo ha dichiarato la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

"Bisogna affrontare la sicurezza europea e confrontarsi sull'articolo 42 del Trattato che prevede la mutua difesa in un caso uno Stato membro dell'Ue venga attaccato - ha aggiunto Metsola. E potrebbe rappresentare un ombrello di protezione per Svezia e Finlandia in attesa che l'adesione alla Nato venga completata e quindi di poter contare sull'articolo 5 dell'Alleanza per la mutua difesa".