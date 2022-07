Anthony Fauci, immunologo statunitense, in un briefing alla Casa Bianca ha parlato di Covid, della sotto variante Omicron BA.5. "Non dobbiamo permettere che ci condizioni la vita, ma non possiamo negare che sia una realtà che dobbiamo affrontare. Per prima cosa non dobbiamo farci prendere dal panico e non dobbiamo lasciare che interrompa le nostre vite ma dobbiamo prenderla sufficientemente sul serio utilizzando gli strumenti che abbiamo per mitigarla".