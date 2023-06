"L'eredità dell'Expo in Italia è quella di costruire un cammino di progresso per la comunità internazionale; per mostrare che i nostri obiettivi per il millennio possono essere raggiunti, che non si tratta soltanto di parole e che i rapporti fra i popoli e il loro ambiente può essere realmente migliorato lavorando insieme. Scegliere Roma per World Expo 2030 significa scegliere tutto questo. Scegliete Roma facciamo di nuovo la storia insieme". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, presentando al Bureau International Expositions (BIE) la candidatura di Roma 2030.