La prossima settimana il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà in Medio Oriente. Lo rende noto la presidenza di Ankara, spiegando le tappe della mission, a partire da martedì quando prenderà parte al World Government Summit a Dubai e successivamente avrà un colloquio con il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Poi si recherà in Egitto per portare a termine il riavvicinamento tra Ankara ed Il Cairo. In agenda anche colloqui con l'omologo Abdel Fattah al-Sisi sulla guerra a Gaza.erdog