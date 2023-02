"Nessuno rimarrà senza casa". E' categorica la promessa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che da ieri si trova nelle province colpite dal terribile terremoto della mattina del 6 febbraio. Un terremoto che, come ha ricordato Erdogan pochi minuti fa, coinvolge 13 milioni e mezzo di cittadini e un territorio di 500 chilometri. "Abbiamo affrontato altre catastrofi terribili, penso ai terremoti di Van, Bingol, Smirne, Malatya ed Elazig. Ma penso anche alle esondazioni di Kastamonu e agli incendi che hanno colpito Mugla e Antalya. Come abbiamo ricostruito in quelle situazioni, ricostruiremo anche ora, in tutte le 10 province colpite, nessuno dubiti. I nostri cittadini torneranno a vivere in una casa velocemente. Nessuno e dico nessuno dei nostri cittadini rimarrà senza un riparo e senza un'abitazione", ha detto Erdogan.