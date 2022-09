Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto all'omologo russo Vladimir Putin che si aspetta passi da parte di Mosca per far calare le tensioni in relazione all'annessione alla Federazione Russa di regioni dell'Ucraina occupate dalle forze di Mosca. Lo rende noto Anadolu. Durante una conversazione telefonica, Erdogan ha invitato Putin a dare una nuova possibilità a negoziati con Kiev, facendo sapere che la Turchia è pronta ad assumere un ruolo di facilitazione a riguardo.