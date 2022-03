Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, intervistato stasera dalla giornalista Anne Will sul canale della tv pubblica ARD, ha sottolineato in merito a un embargo immediato dell'energia russa che "occorre il coraggio di dire la verità", ovvero "s'innescherebbe una grave crisi economica" in Germania e in Europa. Scholz, che ricorda come la Germania neghi un embargo immediato, ha citato la situazione italiana: "Nonostante i grandi sforzi in atto non potrà svicolarsi velocemente".