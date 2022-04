“Apprendo con stupore che la soluzione alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina, per la commissaria Ue Vestager, sarebbe suggerire ai cittadini europei e ai loro figli di ‘usare meno la doccia’. ‘E quando chiudete l’acqua, dite prendi questo, Putin’, ha aggiunto durante un’intervista. Sarebbe questa la ricetta di Bruxelles per risolvere la dipendenza di gas dalla Russia? Mi auguro con tutto il cuore che quella della Vestager sia una battuta, anche se su questi argomenti, data la situazione attuale, ci sarebbe davvero poco da scherzare”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega.