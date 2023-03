"Il ricatto energetico di Putin ha fallito, la dipendenza dal gas russo si è ridotta e l'impennata dei prezzi dell'energia è ormai alle nostre spalle. Possiamo guardare avanti con un cauto ottimismo". Sono le parole di Paolo Gentiloni, attuale Commissario Europeo per gli Affari economici e monetari ed ex Presidente del Consiglio, in un videomessaggio inviato alla prima Conferenza nazionale delle Camere di Commercio in corso a Firenze.