"Altro passo in avanti per la sicurezza energetica dell’Italia. Oggi posso annunciarvi che rafforzeremo la cooperazione in campo energetico anche con l'Azerbaijan. Andiamo avanti, non c’è tempo da perdere. L’Italia non si ferma, noi non ci fermiamo e faremo il massimo per tutelare famiglie e imprese". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.