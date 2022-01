“I cittadini europeo vogliono e credono nell’energia rinnovabile. Il sondaggio Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo non lascia dubbi: l’88% degli europei vorrebbe maggiori investimenti nel settore così da aumentare la quota di utilizzo di energie rinnovabili in tutti i settori dell’economia, dai trasporti al riscaldamento delle case. L’Unione europea faccia tesoro dell’opinione dei suoi cittadini; come ripete da sempre il Movimento 5 Stelle il futuro è rinnovabile e non di altre fonti inquinanti o pericolose come gas e nucleare. L’energia solare, quella eolica e quella idroelettrica possono rappresentare il nostro petrolio, quella fonte alternativa e rinnovabile che può rendere il nostro Continente indipendente dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico e neutro dal punto di vista delle emissioni clima alteranti. È incoerente investire miliardi di euro nella transizione ambientale e poi avallare nella tassonomia il nucleare e il gas che per definizione verdi non sono. Serve dunque coerenza per non tradire gli impegni presi con i cittadini europei”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.