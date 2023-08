"Il viceministro #Bignami, non sapendo come giustificare i ritardi e le inadempienze del governo per l’alluvione in Emilia-Romagna, ha attaccato a testa bassa @ellyesse incolpandola di quanto è successo. Dovrebbe vergognarsi. Perché lui e quelli come lui, dopo le passerelle con gli stivali nel fango, quel territorio l’hanno abbandonato e dimenticato". Così su Twitter Antonio Misiani, senatore e responsabile economia, finanze, imprese e infrastrutture nella Segreteria nazionale PD.