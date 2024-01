Donald Trump è tornato a criticare aspramente il presidente Joe Biden durante un comizio a Manchester, nel New Hampshire. Il tyccon ha affermato che l'attuale Presidente Usa rappresenta una minaccia per la democrazia ed è incapace di guidare il paese. Nello stecco comizio, Trump ha attaccato anche la sua rivale repubblicana per la candidatura, l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, presentandosi come l'unico leader capace di "salvare" gli Stati Uniti da prospettive di rallentamento economico e nuovi conflitti internazionali.

"Torneremo a essere un grande paese: il 2024 è la battaglia finale. Ci riprenderemo il paese", ha promesso il tycoon, aggiungedo che "Siamo un paese in cui non è più consentita la libertà di parola. Siamo un paese che non è più rispettato e non è più ammirato nel mondo. Siamo un paese in cui Wall Street continua a correre solo perché pensa che Maga vincerà le elezioni. Siamo un paese che è ormai incapace di risolvere anche i problemi più facili".

Trump ha ricordato gli anni della sua presidenza, affermando che "Abbiamo avuto quattro anni fantastici dal punto di vista dell'economia: non avevamo inflazione, ci siamo liberati del Nafta". "Il prossimo boom economico inizierà il 5 novembre 2024", ha assicurato, assicurando ai suoi elettori nello stato che dimezzerà il loro conto energetico. Alla Casa Bianca "procederò con il maggiore taglio delle tasse della storia", ha sottolineato.

L'ex presidente Usa ha criticato Nikki Haley, sua rivale repubblicana, definendola "ineleggibile" in risposta alle recenti osservazioni da parte di Haley sulla sua età e idoneità mentale. Per Trump i democratici di sinistra sostengono Haley solo perché la considerano una candidata facile da sconfiggere, sostenendo che Haley non garantirebbe la sicurezza del confine, citando il suo sostegno a Barack Obama nell'opposizione al "travel ban", il divieto di ingresso nel territorio americano imposto a determinate categorie di stranieri durante il mandato di Obama.

Sulla guerra in Ucraina l'ex Presidente Usa ha sottolineato: "Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima ancora di entrare in carica", lodando Viktor Orban come un grande leader europeo e assicurando che eviterà la terza guerra mondiale.

In merito alle proprie beghe giudiziarie, Trump ha dichiarato che "un presidente deve essere riconosciuta l'immunità totale in modo che possa fare quello che ritiene, non lo dico per me. Mi auguro che la Corte Suprema faccia la cosa giusta", prendendo come riferimento il presidente Henry

Truman e la sua decisione di usare la bomba atomica.