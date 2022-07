"Non è scontato nulla, non so neanche se il centrodestra esiste, per ora ho visto una cena e un pranzo a Villa Grande, bellissima location che ha ispirato grandi film ma non grandi documenti politici". Così il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti a margine di un incontro pubblico ribadisce che alle prossime elezioni politiche il sostegno di Italia al Centro alla coalizione di centrodestra non è scontato. "Aspetto di conoscere con quale piattaforma il centrodestra intende governare questo Paese, con quali forze, con quali ruoli e con quale dignità alle idee liberali e popolari - sottolinea - Dall'altra parte vedo una grande coalizione che sta cercando di mettersi insieme più per la paura di perdere che non per il desiderio di governare. Al momento c'è molta confusione, il caldo aiuta ad aumentare l'entropia del sistema, dicono che nei prossimi due giorni rinfrescherà e pioverà, mi auguro che porti anche una schiarita nella politica".