“Ancora una volta, il Partito Democratico si conferma il partito delle tasse. Mentre la Lega propone flat tax e quota 41, misure per andare incontro alle esigenze di imprese, lavoratori e famiglie già alle prese con la crisi, Enrico Letta getta la maschera e propone la patrimoniale. La sinistra tassa e spendi si dimostra ancora una volta anni luce distante dalla realtà: in una situazione di grandi difficoltà per tutti, mettere ulteriormente le mani nelle tasche degli italiani, già tra i popoli più tassati d’Europa e del Mondo, è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni (presidente gruppo Id), Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, componenti della commissione Econ.