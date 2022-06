"La vittoria di Gustavo Petro in Colombia ha un valore storico per molte ragioni, ma ce n’è una più attuale. Da quel continente arriva una spinta per la democrazia e i diritti umani, portata avanti dalle forze progressiste. Una nuova speranza e spetta anche a noi non far spegnere". E' l'opinione del Vicesegretario del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano.