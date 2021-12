"Dobbiamo abbassare i livelli del debito, ma non attraverso tagli alla spesa insostenibili o tasse più alte". È quanto si legge nel testo dell’editoriale pubblicato dal Financial Times e firmato dal premier italiano Mario Draghi e dal presidente francese Emmanuel Macron. Il titolo dell’articolo è “Le regole di bilancio dell'Ue devono essere riformate se vogliamo garantire la ripresa”.

“Abbiamo bisogno di più spazio di manovra e di margini di spesa sufficienti per prepararci al futuro e per garantire la nostra piena sovranità. Il debito per finanziare gli investimenti, che certamente gioveranno alle generazioni future e alla crescita di lungo termine, dovrà essere favorito dalle regole di bilancio, dato che questo tipo di spesa pubblica contribuisce alla sostenibilità di lungo termine del debito”, scrivono Draghi e Macron.