"A vent’anni ho visto le donne afghane festeggiare per il diritto di voto. 20 anni dopo, con il regime Talebano, hanno perso di nuovo ogni diritto e sono ripiombate in una condizione di schiavitu’. Non ci rassegniamo: #donneafghanelibere!"

Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva