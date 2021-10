Nel secondo ed ultimo giorno del G20, arriverà anche l'incontro tra Antony Blinken, capo della diplomazia statunitense, ed il collega cinese Wang Yi. E' il Dipartimento di Stato americano a darne l'annuncio.

Vi sono tensioni tra i due Paesi per la situazione relativa a Taiwan e questo è il secondo incontro tra i due dopo quello andato in scena a marzo in Alaska. Commercio, diritti umani e Taiwan i nodi che tengono alta la tensione tra i due Stati, con il presidente di Taiwan - la signora Tsai Ing-wen - che giorni fa aveva auspicato la difesa statunitense in difesa dalla Cina, confermando anche la presenza di soldati statunitensi accorsi per addestrare i militari dell'isola che vanta un sistema democratico, un governo proprio, moneta ed esercito pur senza mai proclamare l'indipendenza formale. Il presidente Joe Biden ha anche affermato che gli Stati Uniti hanno "un impegno" a difendere militarmente Taiwan in caso di attacco cinese, mentre lo stesso Blinken ha invocato martedì una "partecipazione significativa" di Taipei negli organismi Onu e sulla scena internazionale provocando le ire di Pechino.